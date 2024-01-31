Şırnak'ta kömür ocağında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatör yaralandı.

Cudi Dağı eteklerindeki özel bir işletmeye ait kömür ocağındaki iş makinesinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

Bu sırada iş makinesinde bulunan operatör M.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından iş makinesinden çıkarılan M.B. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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