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        Kapanan yol 2 saatlik çalışma ile açıldı; hasta hastaneye götürüldü

        ŞIRNAK'ta, kardan kapanan köy yolunun ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu açılması ile rahatsızlanan Hüseyin Akdoğan (65), hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:20
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        Kapanan yol 2 saatlik çalışma ile açıldı; hasta hastaneye götürüldü
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        ŞIRNAK'ta, kardan kapanan köy yolunun ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu açılması ile rahatsızlanan Hüseyin Akdoğan (65), hastaneye ulaştırıldı.

        Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyünde gece saatlerinde rahatsızlanan ve ateşi çıkan Hüseyin Akdoğan için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan köye ulaşamayınca, durum İl Özel İdaresi'ne bildirildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yol açıldı. Köye ulaşan ekipler, Akdoğan'ı iş makinesi ile ambulansın olduğu noktaya getirdi. Sağlık ekipleri, Akdoğan'ı ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Akdoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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