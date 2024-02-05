Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Altın'ın, ani rahatsızlığı nedeniyle saat 17.00 sıralarında Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildiği bildirildi.
Altın'ın yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, "Kıymetli Suat hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. Sağlık camiamızın ve Şırnak'ımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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