Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti

Altın'ın yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, "Kıymetli Suat hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. Sağlık camiamızın ve Şırnak'ımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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