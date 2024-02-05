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        Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:27
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        Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma yapıldı.

        Şırnak-Siirt kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde, araçla ulaşımın olmadığı yerlere gönüllü kuruluşların da desteğiyle ekiplerce buğday, arpa, sebze, et ve yonca bırakıldı.

        Ekipler, yüksek kesimlere de yaban hayvanları için yem bıraktı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, ağır kış koşullarının devam ettiği Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin kırsal bölgelerinde gönüllü kuruluşların da desteğiyle yemleme çalışmasına başladıklarını söyledi.

        Bu çalışmaların kış süresince devam edeceğini ifade eden Kalay, "Amacımız yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem tedariki yapmak. Aynı zamanda yem bulamayan hayvanların yerleşim alanlarına gelmelerini de engellemek." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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