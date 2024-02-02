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        Silopi´de elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı

        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:20
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        Silopi´de elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı
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        ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Nuh Mahallesi 58´inci Cadde´de meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu arasında bulunan elektrik panosu, bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, panodaki hattın elektriği kesildikten sonra söndürüldü. Panonun patlama ve yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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