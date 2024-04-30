Şırnak'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Şırnak'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şırnak'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Nurullah E'nin kullandığı 06 BNU 509 plakalı otomobil, Cizre- Şırnak kara yolunun İkizce mevkisinde karşı yönden gelen Hacı B. idaresindeki 73 AAR 523 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Nurullah E. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Hacı B. gözaltına alındı.
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