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        İSO Yönetim Kurulu üyeleri Gabar'daki petrol üretim kuyularında incelemelerde bulundu

        İstanbul Ticaret Odası (İSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim Kuyuları'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:58 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:58
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        İSO Yönetim Kurulu üyeleri Gabar'daki petrol üretim kuyularında incelemelerde bulundu
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        İstanbul Ticaret Odası (İSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim Kuyuları'nı ziyaret etti.

        İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri Şırnak'taki temasları kapsamında, Vali Cevdet Atay ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin ile Şehit Esma Çevik Üretim Kuyuları sahasında incelemelerde bulundu

        Vali Atay, burada gazetecilere, İSO heyetini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Şırnak'ın enerji memleketi ve başkenti olduğunu ifade eden Atay, "Şırnak'ın güneşi, kömürü ve petrolü var. 39 kuyumuzda 43 bin varil petrol üretiyoruz. Sene sonu 100 bin varili hedefliyoruz. Memleketin geleceğinin burası olduğu da görülüyor, enerji yatırımları anlamında, Cudi Dağı ile ilgili rüzgar enerjisi için de çalışmalarımız devam ediyor. Değerli iş insanlarımızın da Şırnak'a yatırım yaparak, Şırnak'ın da geleceğine, buradaki insanların yarınlarına katkı sağlayacaklarını umut ediyorum." diye konuştu.

        İSO Başkanı Bahçıvan da kentteki petrol varlığının heyecanını yerinde görmek istediklerini ve bu gurura canlı olarak şahit olduklarını dile getirdi.

        Kısa zamanda yeraltı zenginliğini ekonomiyle buluşturma adına harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TPOA yetkililerine teşekkür eden Bahçıvan, şöyle konuştu:

        "Günlük üretim rakamlarının boyutu bile Türkiye'nin hakikaten gelecek kaderini değiştirecek yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Hep söylediğimiz bir şey var, kaynakları doğru kullanmak. Petrol gibi değerli kaynakları da gelecekte sanayiyle, katma değerli ürünleriyle birleştirerek, yeni teknolojiyle faydalandırarak, ülkemizin bu en değerli topraklarını halkımızla, toplumumuzla buluşturmak istiyoruz."

        Heyet daha sonra Cizre ilçesindeki tarihi Ulu Cami, Kırmızı Medrese ve Hz. Nuh'un Türbesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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