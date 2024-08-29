Depremde enkazdan yaralı kurtulan kadın, arama kurtarma eğitimiyle AFAD gönüllüsü oldu
EKREM PAYAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da bir bölümü yıkılan binadan yaralı kurtulan kadın, aldığı arama kurtarma eğitimiyle AFAD gönüllüsü oldu.
EKREM PAYAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da bir bölümü yıkılan binadan yaralı kurtulan kadın, aldığı arama kurtarma eğitimiyle AFAD gönüllüsü oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da bir kısmı yıkılan binadan eşiyle birlikte yaralı kurtulan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan Nezahat Bahar Kocakaya (30), memleketi Şırnak'a tayin edildi.
Kocakaya, AFAD'ın "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan eğitim parkurunda depremlere hazırlık için verilen arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerine katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kocakaya, olası depremlere hazırlık için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi aldı.
Burada 18 kişilik ekiple teorik ve pratik eğitimleri başarıyla bitiren Kocakaya, olası afetlerde hayat kurtarmak istiyor.
- 5 aylık hamileyken depreme yakalandı
Kocakaya, AA muhabirine, geçen yıl meydana gelen depremlerde 5 aylık hamile olduğunu ve Hatay'da oturdukları binanın kısmi çökmesi sonucu eşiyle birlikte yaralı kurtulduklarını söyledi.
Eşinin halen fizik tedavi gördüğünü kaydeden Kocakaya, deprem nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını, uzun süre psikolojik etkisinden kurtulamadıklarını belirtti.
"Eşim hala tedavi görüyor. Rabb'im bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diyen Kocakaya, depremin ardından memleketine döndüğünü anlattı.
AFAD tarafından gerçekleştirilen eğitime gönüllü katıldığını ifade eden Kocakaya, şöyle konuştu:
"Depremi Hatay'da yaşadığım için ilk başta eğitimlerde zorlandım. Hilti, 'sesimi duyan var mı, içeride kazazede var, orada kimse var mı?' seslerini duyunca 6 Şubat'a gittim, o günleri tekrar yaşadım. O çaresizliği ve korkuyu yaşadım. O nedenle Allah korusun bir daha olmamasını diliyoruz ama olası bir depremde bir cana ben de dokunmak istiyorum. Bu nedenle gönüllü başvurdum. Tam donanımlı bir şekilde bir haftadır teorik ve pratik eğitimler gördük. Deprem ülkesiyiz ve deprem bizim için kaçınılmaz. Bizim gibi gönüllülere ihtiyaç var, bunu geçen yıl yaşanan depremde bir kez daha gördük. Bu durumlarda toplumun her kesimine ihtiyaç duyuluyor. Bizim de buna göre hazırlıklı olmamız, eğitimler almamız gerekiyor. Olası bir depremde ben de AFAD ekipleriyle omuz omuza hayat kurtarmaya, bir cana can olmaya hazırım."
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da Kocakaya'nın depremde eşiyle büyük zorluklar yaşadığını, kurum olarak kendisine destek sağladıklarını anlattı.
AFAD'ın eğitimlerinde ilk planlamada Kocakaya'nın depremi yaşama hassasiyeti nedeniyle bulunmadığını ama kendisinin ısrarla katılma isteğini geri çeviremediklerini belirten Ayar, "Kendisinin yaşadıkları büyük olayın ardından bunu istemesi takdire şayan. Ben de çok mutlu oldum. Bu duyarlı bir davranıştı. Duyarlılıktan dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.
- "Bizimle birlikte omuz omuza görev alabilecek vaziyette"
AFAD arama kurtarma teknisyeni Elif Ünlüler Babacan da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 18 kişilik gönüllü ekibe teorik ve pratik eğitim verdiklerini bildirdi.
Ekibin içinde depremden yaralı kurtulan Kocakaya'nın da bulunduğunu aktaran Babacan, şunları kaydetti:
"Arkadaşımız depremi yaşadığı için ilk başta seslerden etkilendi, duygulandı ama sonra başarıyla eğitimlerini tamamladı. Olası bir depremde bizimle birlikte omuz omuza görev alabilecek vaziyette. Depremi yaşamış biri olarak bu eğitimi alması çok kolay bir durum değil. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonra bizimle birlikte çalışmaya hazır."
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