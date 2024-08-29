Depremde enkazdan yaralı kurtulan kadın, arama kurtarma eğitimiyle AFAD gönüllüsü oldu

EKREM PAYAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da bir bölümü yıkılan binadan yaralı kurtulan kadın, aldığı arama kurtarma eğitimiyle AFAD gönüllüsü oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da bir kısmı yıkılan binadan eşiyle birlikte yaralı kurtulan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan Nezahat Bahar Kocakaya (30), memleketi Şırnak'a tayin edildi.

Kocakaya, AFAD'ın "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan eğitim parkurunda depremlere hazırlık için verilen arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerine katıldı.

Eşinin halen fizik tedavi gördüğünü kaydeden Kocakaya, deprem nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını, uzun süre psikolojik etkisinden kurtulamadıklarını belirtti.

"Eşim hala tedavi görüyor. Rabb'im bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diyen Kocakaya, depremin ardından memleketine döndüğünü anlattı.

AFAD tarafından gerçekleştirilen eğitime gönüllü katıldığını ifade eden Kocakaya, şöyle konuştu:

"Depremi Hatay'da yaşadığım için ilk başta eğitimlerde zorlandım. Hilti, 'sesimi duyan var mı, içeride kazazede var, orada kimse var mı?' seslerini duyunca 6 Şubat'a gittim, o günleri tekrar yaşadım. O çaresizliği ve korkuyu yaşadım. O nedenle Allah korusun bir daha olmamasını diliyoruz ama olası bir depremde bir cana ben de dokunmak istiyorum. Bu nedenle gönüllü başvurdum. Tam donanımlı bir şekilde bir haftadır teorik ve pratik eğitimler gördük. Deprem ülkesiyiz ve deprem bizim için kaçınılmaz. Bizim gibi gönüllülere ihtiyaç var, bunu geçen yıl yaşanan depremde bir kez daha gördük. Bu durumlarda toplumun her kesimine ihtiyaç duyuluyor. Bizim de buna göre hazırlıklı olmamız, eğitimler almamız gerekiyor. Olası bir depremde ben de AFAD ekipleriyle omuz omuza hayat kurtarmaya, bir cana can olmaya hazırım."