Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Zanlılardan U.U, F.A, Ç.A, S.N, Ç.T, C.P. ve R.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 18 Eylül'de narkotik köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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