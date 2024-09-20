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        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:23
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        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 18 Eylül'de narkotik köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

        Zanlılardan U.U, F.A, Ç.A, S.N, Ç.T, C.P. ve R.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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