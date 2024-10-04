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        Silopi'de öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen Damla Gönüllülük Hareketi üyeleri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:11
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        Silopi'de öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi
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        Türkiye'nin farklı illerinden gelen Damla Gönüllülük Hareketi üyeleri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Şırnak il merkezi ve ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Damla Gönüllülük Hareketi, Silopi ilçesine bağlı Çiftlik köyü Çiftlik Ortaokulu'nda okulun duvarına resimler çizdi, öğrencilerle müzik eşliğinde şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.

        Koordinatör Çiğdem Çamlıbel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür bölgede olduklarını ve Şırnak'ın İzmir, Ankara, İstanbul veya diğer yerlerden farkının olmadığını gördüklerini söyledi.

        Herkesi Şırnak'a beklediklerini ifade eden Çamlıbel, buraya gönüllere küçük bir tebessüm kurmaya geldiklerini belirtti.

        Artvinli Ebru Mutlu da Şırnak'a gelerek gönüllere dokunmaya çalıştıklarını belirterek, bu kentin gezip görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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