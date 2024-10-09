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        Cizre'de okul servis araçları denetlendi

        Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Turgut Daloğlu ile okul servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:39
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        Cizre'de okul servis araçları denetlendi
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        Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Turgut Daloğlu ile okul servis araçlarını denetledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İke ve Daloğlu tarafından yapılan denetimde, araçların temizliği, bakımı, güvenliği, yolculuk sırasında öğrenci sağlığını etkileyecek davranışlardan kaçınılması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmamasına yönünde bilgilendirilmelerde bulunuldu.

        Okullar bölgesinde yapılan denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılmasını sağlamak amacıyla devam edileceği bildirildi.

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