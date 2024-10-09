Cizre'de okul servis araçları denetlendi
Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Turgut Daloğlu ile okul servis araçlarını denetledi.
Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Turgut Daloğlu ile okul servis araçlarını denetledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İke ve Daloğlu tarafından yapılan denetimde, araçların temizliği, bakımı, güvenliği, yolculuk sırasında öğrenci sağlığını etkileyecek davranışlardan kaçınılması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmamasına yönünde bilgilendirilmelerde bulunuldu.
Okullar bölgesinde yapılan denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılmasını sağlamak amacıyla devam edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.