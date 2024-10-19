Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Cizre Belediyespor, SMS Global Efeler Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla yaptı.

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