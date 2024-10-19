Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında yarın konuk edeceği Arkas Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında yarın konuk edeceği Arkas Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre Belediyespor, SMS Global Efeler Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.

        Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'de Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda Arkas Spor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Cizre'de su taşkınlarının önüne geçmek için çalışma
        Cizre'de su taşkınlarının önüne geçmek için çalışma
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ŞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden "Ustalara Saygı" resim sergisi
        ŞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden "Ustalara Saygı" resim sergisi
        Cizre'de iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi
        Cizre'de iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi
        Cizre'de polis dolandırıcılığa karşı din görevlilerini bilgilendirdi
        Cizre'de polis dolandırıcılığa karşı din görevlilerini bilgilendirdi