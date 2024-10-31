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        Şırnak'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:04 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:16
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        Şırnak'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Cizre- Nusaybin kara yolunun Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde, M.İ. idaresindeki 73 DN 769 plakalı tır ile M.Ç. yönetimindeki 34 NRE 63 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü M.Ç. ile araçtaki V.Y, M.B. ve B.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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