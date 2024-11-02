Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        AK Parti'li Dağ, Şırnak'ta partisinin Silopi İlçe Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün CHP ile DEM Parti arasında artık gizlenmeyen açık bir ittifak var. Bunu herkes biliyor. Allah'ını severseniz inkar ve asimilasyon politikalarının sebebi hangi siyasi partidir? CHP değil mi? Evet, CHP." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 22:56 Güncelleme: 02.11.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Dağ, Şırnak'ta partisinin Silopi İlçe Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün CHP ile DEM Parti arasında artık gizlenmeyen açık bir ittifak var. Bunu herkes biliyor. Allah'ını severseniz inkar ve asimilasyon politikalarının sebebi hangi siyasi partidir? CHP değil mi? Evet, CHP." dedi.

        Dağ, Silopi Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen Silopi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her şehrinde AK Parti'nin bulunduğunu ve gövdesinin çok sağlam olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkeye çok önemli işler kazandırıldığını ifade eden Dağ, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana birçok kadro yetiştirdiğini dile getirdi.

        CHP ve DEM Parti'yi eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

        "Bugün CHP ile DEM Parti arasında artık gizlenmeyen açık bir ittifak var. Bunu herkes biliyor. Allah'ını severseniz inkar ve asimilasyon politikalarının sebebi hangi siyasi partidir? CHP değil mi? Evet, CHP. Tamam, diyelim zamanında yapmışlar. Şimdi de 'Yanlış yapıyoruz' dediler ve bir politika değişikliğine gittiler. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey de yok. Bunu nereden çıkardın? Seçim öncesi, sadece seçim kazanmak için. İttifak peşinden koşanların seçimden sonra Kürt konusu, Kürtçe konusu ile ilgili bir tane kelam ettiğini gördünüz mü? Bir tane kelam etmezler ama seçim öncesi seçim kazanmak için açık, gizli her türlü ittifakı yaparlar."

        Dağ, partisinin İdil ve Cizre ilçesinde gerçekleştirilen kongrelerine de katılarak konuşma yaptı.

        Kongrelere, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Dağ: Kürtçenin, insanlar arasında da devlet kurumunda da konuşa...
        AK Parti'li Dağ: Kürtçenin, insanlar arasında da devlet kurumunda da konuşa...
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutukland...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutukland...
        İdil'de Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
        İdil'de Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
        Cizre'de öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi
        Cizre'de öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi
        Şırnak'taki etkinlikte kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ik...
        Şırnak'taki etkinlikte kazanlarda buğdayla hazırlanan yemek vatandaşlara ik...