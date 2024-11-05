Şırnak Belediyesi toplu taşıma için 8 yeni minibüsü törenle hizmete aldı
Şırnak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere 8 minibüsü filosuna kattı.
Şırnak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere 8 minibüsü filosuna kattı.
Belediye bahçesinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldiklerinde 45 olan araç sayısını 150'ye yükselttiklerini belirtti.
Belediye bütçesinden aldıkları 8 yeni araçla hemşehrilerine daha iyi hizmet sunacaklarını dile getiren Yarka, şöyle konuştu:
"Bu araçlar Şırnak'ın şehir içinde kullanılacak. Bunları, özellikle kuzey bölgelerindeki dar sokaklar ve eğimli yerlerde daha kaliteli hizmet sunabilmek seçtik. 8 araç için 16 milyon 800 bin lira ödeyerek belediyenin envanterine kaydettik. Şırnaklı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. "
Yarka, gelecek ay aralarında greyder ve kamyonetin de olduğu 8 araç daha alacaklarını belirtti.
Programa, AK Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar, belediye meclis üyeleri ve personeli katıldı.
Yeni araçlar, törenin ardından kentte tur attı.
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