Şırnak Belediyesi toplu taşıma için 8 yeni minibüsü törenle hizmete aldı

Şırnak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere 8 minibüsü filosuna kattı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldiklerinde 45 olan araç sayısını 150'ye yükselttiklerini belirtti.

Belediye bütçesinden aldıkları 8 yeni araçla hemşehrilerine daha iyi hizmet sunacaklarını dile getiren Yarka, şöyle konuştu:

"Bu araçlar Şırnak'ın şehir içinde kullanılacak. Bunları, özellikle kuzey bölgelerindeki dar sokaklar ve eğimli yerlerde daha kaliteli hizmet sunabilmek seçtik. 8 araç için 16 milyon 800 bin lira ödeyerek belediyenin envanterine kaydettik. Şırnaklı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. "