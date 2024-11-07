Şırnak'ta "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel düzenlendi.

Şırnak Gençlik Akademisi Derneği organizasyonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi El Cezeri Salonu'nda "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abdurrahim Alkış, panelin açılışında, üniversite olarak Petrol Mühendisliği ve Sondaj Teknolojileri Bölümü için geçen yıl başvuru yaptıklarını, önümüzdeki sezon bu bölümleri açmayı planladıklarını söyledi.

Kentte bulunan petrolün hem Şırnak'a hem de bölgeye büyük ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden Alkış, şunları kaydetti:

"Petrol sadece yakıt olarak kullanmıyor pek çok sahada farklı alanlarda çok değerli bir şekilde kullanılabilmektedir. Yetkililerin yaptığı ölçümlere göre ilimizde bulunan petrolün çok kaliteli olduğu ifade ediliyor. Üniversite olarak biz bu konuda yapılacak tüm bilimsel çalışmalara sonuna kadar destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu panelin düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."