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        Şırnak'ta "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel

        Şırnak'ta "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:46 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:46
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        Şırnak'ta "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel
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        Şırnak'ta "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel düzenlendi.

        Şırnak Gençlik Akademisi Derneği organizasyonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi El Cezeri Salonu'nda "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel yapıldı.

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abdurrahim Alkış, panelin açılışında, üniversite olarak Petrol Mühendisliği ve Sondaj Teknolojileri Bölümü için geçen yıl başvuru yaptıklarını, önümüzdeki sezon bu bölümleri açmayı planladıklarını söyledi.

        Kentte bulunan petrolün hem Şırnak'a hem de bölgeye büyük ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden Alkış, şunları kaydetti:

        "Petrol sadece yakıt olarak kullanmıyor pek çok sahada farklı alanlarda çok değerli bir şekilde kullanılabilmektedir. Yetkililerin yaptığı ölçümlere göre ilimizde bulunan petrolün çok kaliteli olduğu ifade ediliyor. Üniversite olarak biz bu konuda yapılacak tüm bilimsel çalışmalara sonuna kadar destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu panelin düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

        Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik de Gabar'da günlük 50 bin varili aşan petrol rezervinin Türkiye ve Şırnak için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

        Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ise petrolün bölgenin istihdamına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

        Dernek Başkanı Cihat Taşkın da bir konuşma yaptı.

        Daha sonra Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, Prof. Dr. İdris Kabalcı, Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz ve Öğretim Görevlisi Mehmet Şerif Yeşilkaya'nın katılımıyla panel yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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