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        Şırnak'ta evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:51 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:51
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        Şırnak'ta evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

        Başak Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen İ.İ. (34), C.İ. (28), N.İ. (5), M.İ. (4), A.İ. (9), M.İ. (1) ve M.İ (8), ambulansta sağlık personelince yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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