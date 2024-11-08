Şırnak'ta evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen İ.İ. (34), C.İ. (28), N.İ. (5), M.İ. (4), A.İ. (9), M.İ. (1) ve M.İ (8), ambulansta sağlık personelince yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Başak Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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