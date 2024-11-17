Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı

"Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma, don olayı ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yağışların yağmur ve sağanak, ilin doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgede yarın beklenen yağışların kent ve çevresinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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