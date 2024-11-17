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        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı

        Şırnak Valiliği, yarın kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:14 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:14
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        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
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        Şırnak Valiliği, yarın kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgede yarın beklenen yağışların kent ve çevresinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Yağışların yağmur ve sağanak, ilin doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma, don olayı ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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