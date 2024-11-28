Şırnak Valisi Ekici, öğrencilerle tropikal meyve fidesi dikti

"Avokado, pepino, çarkıfelek ve papya meyve fidesini toprakla buluşturduk. Amacımız, bu girişiminin Silopi, Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir öncü olmasıdır. Allah'ın izniyle ürün alacağımızı düşünüyoruz."

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, yaptıkları çalışmalarda ilçede tropikal meyve yetiştiriciliğinin uygun olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kaymakamlık ile Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında okulun 2 dönümlük arazisinde tropikal meyve yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

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