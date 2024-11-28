Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valisi Ekici, öğrencilerle tropikal meyve fidesi dikti

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi ilçesindeki bir okulun bahçesinde oluşturulan serada öğrencilerle tropikal meyve fidesini toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valisi Ekici, öğrencilerle tropikal meyve fidesi dikti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi ilçesindeki bir okulun bahçesinde oluşturulan serada öğrencilerle tropikal meyve fidesini toprakla buluşturdu.

        Kaymakamlık ile Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında okulun 2 dönümlük arazisinde tropikal meyve yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        Bu kapsamda düzenlenen programa katılan Vali Birol Ekici, oluşturulan serada ilk fideyi öğrencilerle birlikte dikti.

        Ekici, daha sonra serada incelemelerde bulunarak Kaymakam Cihat Koç'tan bilgi aldı.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, yaptıkları çalışmalarda ilçede tropikal meyve yetiştiriciliğinin uygun olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

        Serada 4 farklı tropikal meyve fidesini toprakla buluşturduklarını belirten Kaya Kaya, şöyle dedi:

        "Avokado, pepino, çarkıfelek ve papya meyve fidesini toprakla buluşturduk. Amacımız, bu girişiminin Silopi, Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir öncü olmasıdır. Allah'ın izniyle ürün alacağımızı düşünüyoruz."

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Emniyet Müdürü Kamil Aydın öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Suriye'de cansız bedeni bulunan Hüsamettin, Silopi'de toprağa verildi
        Suriye'de cansız bedeni bulunan Hüsamettin, Silopi'de toprağa verildi
        Gabar Dağı'nda işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı
        Gabar Dağı'nda işçiler, kar yağışını halay çekerek kutladı
        Askeri bando takımı Uludere'de konser verdi
        Askeri bando takımı Uludere'de konser verdi
        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin Suriye'de cesedi bulundu
        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin Suriye'de cesedi bulundu