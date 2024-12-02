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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:30
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

        Operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 124,39 gram metamfetamin, 17,05 gram esrar, 4,21 gram bonzai, 0,88 gram eroin, 58 sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 3 bin 470 paket sigara, 5 cep telefonu, 58 şişe alkol, 13 kilogram çay, 61 elektronik sigara ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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