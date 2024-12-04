Askeri bando takımı Şırnak'ta konser verdi

Konseri, Vali Yardımcısı Emine Dilce, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Koray Kılıçkaya, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler de dinledi.

Marş ve türküleri seslendiren bandoya, dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

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