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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını basın açıklaması ile protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:44
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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını basın açıklaması ile protesto etti.

        15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada, öğrenciler adına açıklama yapan Yusuf Kızılkaya, İsrail'in bir yılı aşkın süredir okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

        Kızılkaya, "Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durması için çaba sarf eden devletlere ve uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, insani yardımların ulaştırılmasına yönelik uluslararası kararların yerine getirilmesi için siyonistlere baskı yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Basın açıklamasına kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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