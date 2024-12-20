Şırnak'ta yaralı halde bulunan saksağan tedaviye alındı

Şırnak'ta bir esnafın yaralı halde bulduğu saksağan tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kent merkezinde bir esnaf tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan saksağan, tedavi için ekiplere teslim edildi.

Saksağan tedavi için Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.