Şırnak'ta yaralı halde bulunan saksağan tedaviye alındı
Şırnak'ta bir esnafın yaralı halde bulduğu saksağan tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.
Şırnak'ta bir esnafın yaralı halde bulduğu saksağan tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kent merkezinde bir esnaf tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan saksağan, tedavi için ekiplere teslim edildi.
Saksağan tedavi için Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.
Avrupa saksağanı sağlığına kavuşunca yeniden doğal yaşamına bırakılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.