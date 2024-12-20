Şırnak'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
İdil-Nusaybin kara yolu Alakamış köyü mevkisinde A.S. idaresindeki 34 PBM 10 plakalı minibüs ile K.T'nin kullandığı 33 APV 105 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışma sonucu tır devrildi, minibüs bariyerleri aşarak yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan tır sürücüsü K.T, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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