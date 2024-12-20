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        Şırnak'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:39
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        Şırnak'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        İdil-Nusaybin kara yolu Alakamış köyü mevkisinde A.S. idaresindeki 34 PBM 10 plakalı minibüs ile K.T'nin kullandığı 33 APV 105 plakalı tır çarpıştı.

        Çarpışma sonucu tır devrildi, minibüs bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan tır sürücüsü K.T, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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