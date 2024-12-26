Şırnak'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Şırnak'ta Vali Birol Ekici başkanlığında "Kadına Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve yerel uygulamalar değerlendirildi, bu konuda etkin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmasına yönelik konular ele alındı.

Kurumların çalışma, usul ve esaslarının da değerlendirildiği toplantıda Vali Ekici, kurumlar arası koordinasyonunun önemini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da kadına yönelik şiddetle mücadele ve erkeklere yönelik farkındalık eğitimleri ve seminerleri kapsamında yıl içerisinde 31 bin 290 kişiye eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldığını belirtti.