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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:59
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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şırnak-Nusaybin kara yolu Çığır mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tırda maddi hasar meydana geldi.

        Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı​​​​​​​.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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