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        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi

        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:28
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        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi
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        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi.

        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurula, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri, kooperatif üyeleri ve esnaf katıldı.

        Faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi.

        Özdemir, seçimin ardından yaptığı açıklamada, sanayi sitesinin gelişimi ve esnafına hizmet etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

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