Cizre'de öğrenciler karne aldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İke de ilçe genelinde 45 bin 969 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Kaymakam Baycar, törenin ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirtti.

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