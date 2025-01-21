Şırnak'ta kar nedeniyle kapanan 9 köy ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçeye bağlı Mezra, Çığlıca, Ilıcak, Cevizağacı, Beşağaç, Güneyyaka, Bölücek, Gökçe ve Dağaltı köylerinde dün akşamdan bu yana kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

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