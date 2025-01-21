Şırnak'ta kar nedeniyle kapanan 9 köy ulaşıma açıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ulaşıma açıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçeye bağlı Mezra, Çığlıca, Ilıcak, Cevizağacı, Beşağaç, Güneyyaka, Bölücek, Gökçe ve Dağaltı köylerinde dün akşamdan bu yana kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Paylaşımda, kar yağışı sonucu kapanan 45 kilometrelik yolun, ekiplerin çalışması sonucu açıldığı bildirildi.
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