Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 81 gram metamfetamin, 2 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 880 paket sigara, 3 kilogram nargile tütünü, sahte çek, 227 çeşitli malzeme ve 72 elektronik sigara ele geçirildi.

Olaylara ilişkin gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.