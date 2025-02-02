Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

11 Şubat'a kadar bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

Şırnak Valiliği, kent geneli için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

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