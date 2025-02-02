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        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent geneli için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:44
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        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
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        Şırnak Valiliği, kent geneli için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

        11 Şubat'a kadar bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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