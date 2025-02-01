Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Barış Nas, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Nas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Şırnak'ta bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Şırnak'ta 200 aileye her gün ücretsiz yemek hizmeti
        Şırnak'ta 200 aileye her gün ücretsiz yemek hizmeti
        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesini ziyaret etti
        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesini ziyaret etti
        Şırnak'ta Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatı...
        Şırnak'ta Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatı...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı