GÜNCELLEME - Şırnak'ta bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Nas, yapılan müdahaleye müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dağkapı Mahallesi Kırmızı Medrese civarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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