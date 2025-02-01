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        Şırnak'ta bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        –Şırnak'ın Cizre ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 02:20 Güncelleme: 01.02.2025 - 02:20
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        Şırnak'ta bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        –Şırnak'ın Cizre ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Dağkapı Mahallesi Kırmızı Medrese civarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavga esnasında bıçaklanan Barış Nas, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Nas, yapılan müdahaleye müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Nas'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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