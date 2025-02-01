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        Cizre Devlet Hastanesinde geçen yıl 887 bin 623 hastaya hizmet verildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 2024'te 887 bin 623 hastaya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:51
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        Cizre Devlet Hastanesinde geçen yıl 887 bin 623 hastaya hizmet verildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 2024'te 887 bin 623 hastaya hizmet verildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hastanede 887 bin 623 kişi muayene edildi, 13 bin ameliyat ile 3 bin 580 doğum gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim İsmail Çağrı Özütok, hastanenin vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına kesintisiz ve nitelikli şekilde yanıt vermeye devam ettiğini belirtti.

        Geçen yıl acil servise başvuran kişi sayısının 400 bin 996, dahili ve cerrahi poliklinik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısının ise 486 bin 627 olduğunu ifade eden Özütok, 13 bin 725 hastanın da yatarak tedavi edildiğini bildirdi.

        Hastanede 2024'te 13 bin 855 ameliyat gerçekleştirilerek ildeki ve bölgedeki cerrahi müdahale ihtiyacına büyük fayda sağlandığını aktaran Özütok, şunları kaydetti:

        "Sunulan geniş kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetleri, doktor ve personel çalışmaları ve son yıllarda geliştirilen cihaz envanteri, teknolojik altyapıyla birlikte sağlık alanında ve hastanede gösterilen bu örnek başarılar, ilde ve bölgede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına olanak sağlıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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