Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü (2)

1ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çocuk yaşta olduğu öğrenilen 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.