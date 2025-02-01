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        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü (2)

        1ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:42 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:42
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        Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü (2)
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        1ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çocuk yaşta olduğu öğrenilen 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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