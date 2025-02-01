Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Barış öldü (2)
1ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti.
1ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çocuk yaşta olduğu öğrenilen 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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