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        Şırnak'ta 200 aileye her gün ücretsiz yemek hizmeti

        Şırnak Valiliği ve Belediye işbirliğiyle her gün 200 ihtiyaç sahibi aileye yemek yardımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:16
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        Şırnak'ta 200 aileye her gün ücretsiz yemek hizmeti
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        Şırnak Valiliği ve Belediye işbirliğiyle her gün 200 ihtiyaç sahibi aileye yemek yardımı yapılıyor.

        Öğretmenevinde kurulan kazanlarda pişen yemekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Şırnak Belediyesi ekiplerince servis araçlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

        Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Öğretmenevinde her sabah kazanlarda pişen 3 çeşit sıcak yemeğin 200 aileye toplamda 1000 kişiye dağıtıldığını söyledi.

        Projenin Valilik öncülüğünde tüm ilçelerde de başladığını dile getiren Dilce, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 1 aydır projemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın geri bildirimlerini de dinliyoruz ve yemek dağıttığımız aileleri ziyaret ediyoruz. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık. Bunun için de çok mutluyuz. Bu sayıyı artırmayı da hedefliyoruz. Yıl boyu bu projeyi sürdüreceğiz."​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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