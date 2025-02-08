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        Silopi'de kuyumcular düzenlenen programla bir araya geldi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlikte kuyumcu esnafı buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:32
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        Silopi'de kuyumcular düzenlenen programla bir araya geldi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlikte kuyumcu esnafı buluştu.

        Kuyumcular Derneği Başkanı Servet Oktar, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, destek için dernek üyelerine teşekkür etti.

        Dernek olarak kuyumculuk mesleğinin gelişimi için çalışacaklarını kaydeden Oktar, üyeleri sahte altın ve döviz konusunda uyardı.

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        Galeri

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