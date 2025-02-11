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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Şırnak'ta partisinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şırnak'ta partisinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:28
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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Şırnak'ta partisinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şırnak'ta partisinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Şırnak'a gelen Bulut, partisinin Atatürk Mahallesi'ndeki il binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

        Törende konuşan Bulut, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

        "Gazze'de, Filistin'de, Yemen'de ve Doğu Türkistan'da kardeşlerimizi soykırıma tabi tutmak istiyorlar." diyen Bulut, Gazze'nin, Filistin'in tekrar bağımsızlığına kavuşacağına inandıklarını belirtti.

        Partilerinin son günlerde üye sayısının arttığı bilgisini paylaşan Bulut, sahada parti teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

        Bulut, Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na değinerek, Yazıcıoğlu'nun izinde parti olarak Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

        "İnsanımızla hemhal olacağız. Türk ve İslam coğrafyalarına dair sorumluluğu olan bir partiyiz. Tek derdimiz var devletimize ve milletimize hizmet etmek. Millete olan hizmeti ibadet olarak kabul ediyoruz." diyen Bulut, açılışını yapacakları parti binasının hayırlı olmasını diledi.

        Bulut ve partililer daha sonra kurdele keserek il binasının açılışını yaptı.

        Açılış törenine, MKYK üyeleri Recep Er ve Mesut Nur, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran, Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, Batman İl Başkanı Adem Bağlamış, Siirt İl Başkanı Bahattin Bergen ve Şırnak İl Başkanı Abdülgafur Nas ile partililer katıldı.

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