Cizre Kaymakamı Baycar 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti

Kaymakam Baycar, eğitimin önemine işaret ederek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi medeniyetimizin kökleriyle besleyerek geleceğe hazırlama sorumluluğunu yüreğinde taşıyan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum, öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

Şırnak'ta Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

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