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        Cizre Kaymakamı Baycar 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti

        Şırnak'ta Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:43
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        Cizre Kaymakamı Baycar 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti
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        Şırnak'ta Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 100.Yıl İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaymakam Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

        Öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Baycar, okulda incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Baycar, eğitimin önemine işaret ederek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi medeniyetimizin kökleriyle besleyerek geleceğe hazırlama sorumluluğunu yüreğinde taşıyan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum, öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

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