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        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal anaokulu öğrencileri Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:17
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        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal anaokulu öğrencileri Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi.

        Cizre Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal anaokulu öğrencileri Şerafettin Elçi Havalimanında düzenlenen meslek tanıtımı etkinliğine katıldı.

        Etkinlikte, öğrenciler, iniş ve kalkışını izledikleri uçakları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

        Tanıtım gezisinin öğrencilere büyük bir faydası olacağını ifade eden Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, "Bu gezi öğrencilerin hem meslek hayatlarında hem de gelecekleri için yol gösterici oldu. Bu anlamda öğrencilerimizi havalimanımızda ağırlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadık. Hem öğrenciler mutlu oldu hem de bizler. Bu anlamda bu gezinin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

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        Galeri

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