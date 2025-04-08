Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı

Aramalarda, 7 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 3 cep telefonu, gümrük kaçağı 2 bin 12 paket sigara, 69 elektronik sigara, 20 güneş gözlüğü, 370 süs eşyası, 166 inşaat malzemesi, 192 kozmetik malzemesi ve 61 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

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