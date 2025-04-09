Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu

Mardin, Şırnak ve Siirt'te etkili olan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü.

Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Siirt ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde de toz taşınımı etkili oldu.

Silopi ilçesinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Araçlarında toz oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılarına götürdü.