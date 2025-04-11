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        Karabük'teki boks müsabakalarında Şırnak'tan 4 sporcu çeyrek finalde

        Karabük'te yapılan Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakalarında Şırnak'tan 4 sporcu çeyrek finale, 2 sporcu rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:20
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        Karabük'teki boks müsabakalarında Şırnak'tan 4 sporcu çeyrek finalde
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        Karabük'te yapılan Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakalarında Şırnak'tan 4 sporcu çeyrek finale, 2 sporcu rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

        Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakalarında Şırnak adına mücadele eden Adnan Hüseyin, Ömer Sabaz, Nurullah Utaş ve Abdulsamet Gül rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Şampiyonada, Süleyman Enes Kılınç ve Muhammed Musab Göral da bir üst tura çıktı.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

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