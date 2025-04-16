Şırnak'ta akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.
Kızılsu köyü yolunda S.İ. idaresindeki 01 APK 478 plakalı akaryakıt yüklü tankerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü S.İ, araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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