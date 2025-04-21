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        Şırnak'ta Togg gelin arabası oldu

        Şırnak Valisi Birol Ekici, evlenecek çiftin talebi üzerine, Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:19
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        Şırnak'ta Togg gelin arabası oldu
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, evlenecek çiftin talebi üzerine, Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

        Gülşen ve İsmet Olgun çifti gelin arabası için Vali Ekici'den Togg'un tahsis edilmesini rica etti.

        Vali Ekici'de süslettiği Togg'u genç çiftin kullanımına verdi.

        Genç çift, süslenen Toog ile konvoy eşliğinde Koçbeyi köyünde tur attı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:​​​​​​​

        "Merkez Koçbeyi köyünde dünya evine giren Gülşen ve İsmet Olgun çiftine gelin arabası olarak milli gururumuz Togg tahsis edilmiştir. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

        Damat İsmet Olgun da kendilerini kırmayarak Togg'u tahsis eden Vali Ekici'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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