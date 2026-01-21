Cizre'de heyelan nedeniyle bir ev zarar gördü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir evde hasar oluştu.



Cumhuriyet Mahallesi'nde etkili olan yağmurun ardından heyelan meydana geldi.



Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak kütlesinin müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu evin bir bölümünde hasar oluştu.



Dört çocuğuyla evde bulunan Esma Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan sırasında çocuklarıyla hızla dışarı çıktıklarını söyledi.



Heyelanda ev ve eşyalarının zarar gördüğünü belirten Gezer, şunları kaydetti:



"Eve altı gün önce taşınmıştık ama heyelan nedeniyle zarar gördü. Heyelan esnasında sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. Çocuklarımla birlikte çaresiz durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyorum."



Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

