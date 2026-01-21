Habertürk
        Cizre'de heyelan nedeniyle bir ev zarar gördü

        Cizre'de heyelan nedeniyle bir ev zarar gördü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:11
        
        

        Cumhuriyet Mahallesi'nde etkili olan yağmurun ardından heyelan meydana geldi.

        Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak kütlesinin müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu evin bir bölümünde hasar oluştu.

        Dört çocuğuyla evde bulunan Esma Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan sırasında çocuklarıyla hızla dışarı çıktıklarını söyledi.

        Heyelanda ev ve eşyalarının zarar gördüğünü belirten Gezer, şunları kaydetti:

        "Eve altı gün önce taşınmıştık ama heyelan nedeniyle zarar gördü. Heyelan esnasında sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. Çocuklarımla birlikte çaresiz durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyorum."

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

