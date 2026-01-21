Habertürk
        Yoğun kar yağışı Cudi Dağı eteklerindeki göçerleri sevindirdi

        Yoğun kar yağışı Cudi Dağı eteklerindeki göçerleri sevindirdi

        EKREM PAYAN - Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde kışlaklarda kalan göçerler, bölgedeki yoğun kar yağışının hayvancılığa olumlu yansımasını bekliyor.

        Giriş: 21.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:12
        Yoğun kar yağışı Cudi Dağı eteklerindeki göçerleri sevindirdi
        EKREM PAYAN - Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde kışlaklarda kalan göçerler, bölgedeki yoğun kar yağışının hayvancılığa olumlu yansımasını bekliyor.


        Yaz aylarını verimli otlaklara sahip Van, Hakkari ve Şırnak'taki yaylalarında geçiren, havanın soğumasıyla Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyü mevkisinde Cudi Dağı eteklerine dönen 100 nüfuslu göçer 4 aile, terörden arındırılan bölgede kurdukları yaklaşık 70 çadırda kışı geçiriyor.

        Ata mesleği koyun yetiştiriciliğini kendilerine ait arazilerde ya da kiraladıkları meralarda sürdüren göçerler, brandadan yaptıkları ağıllarda hayvanlarının barınmasını sağlıyor.

        Göçerler, son günlerde etkili olan kar yağışıyla yaşam koşullarının daha ağırlaşmasına rağmen, bu yıl yaz aylarında yayla ve meralarda ot miktarı ile çeşitliliğinin artacağına inanıyor.

        Son 2 haftada başlayan kuzulama sezonuyla mesaileri de artan besicilere, kadınlar da destek veriyor.

        Besiciler, rutin işlerinin yanı sıra günün 24 saati gebe hayvanları ve yeni doğan kuzuları korumak için ağılda vardiyalı nöbet tutuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de besicileri ziyaret ederek, yaşam koşullarıyla ilgili bilgi aldı, yeni doğan kuzuları sağlık taramasından geçirdi, hastalıkları olan hayvanları aşıladı.

        - "Bu bereketle inşallah yaylalar çok güzel olacak"

        Besicilerden Resul Soğunç (45), AA muhabirine, bu yıl karın çok yağmasını beklemediklerini, yağışa hazırlıksız yakalandıkları için zorluk çektiklerini söyledi.

        Çadırları kardan temizlemek için bütün aile seferber olduklarını dile getiren Soğunç, şunları kaydetti:

        "Son 15 yıldır bu kadar üst üste kar yağmamıştı. Sürekli yağınca sabaha kadar nöbet tutmak zorunda kaldık. Korkumuz, çadırlarımızın hayvanların üstüne yıkılmasıydı. Cizre ve Silopi ilçesinde akraba ve dostlarımızı çağırdık, bize yardıma geldiler. Bu bereketle inşallah yaylalar çok güzel olacak. Geçen sezon çok yağış olmadığı için kuraklık vardı, hayvanlarımız otlak alan bulmakta zorlandı. Bu yıl bereketli bir yağış oldu, böyle devam ederse yayla ve mera alanları çok güzel olacak. Geçen yaz kurak geçti, bu yıl çok fazla kar bereketi oldu. Bu kar, yaz aylarında hayvanlarımıza su, otlak ve mera alanı olacak."

        Ailesiyle koyun yetiştiriciliği yapan Mehmet Emin Soğunç (23) da çok zor olan göçerliği dede mesleği olduğu için sürdürdüklerini belirtti.


        Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu, bunun göçerlere ayrı bir zorluk yaşattığını ifade eden Soğunç, "Bir metreden fazla kar yağdı ve çadırlarımızın üzeri kar doldu. 3 gece çadırlarımız çökmesin diye nöbet tuttuk ve çok zorluk çektik. Göçerlerin yaşamı zor. Çadırlarda yaşıyoruz, çok zor bir mesleğimiz var." ifadelerini kullandı.

        Rabia Soğunç (41) ise doğduklarından beri dedelerinden kalan hayvancılıkla uğraştıklarını dile getirdi.

        İşler ağırlaşınca erkeklere yardım ettiklerini anlatan Soğunç, "Çok kar yağdı, tüm aile seferber olduk. Çadırlardaki karı sabaha kadar temizledik." dedi.

        - "Çayır ve mera alanlarımızın bol ve bereketli olacağını düşünüyoruz"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de kentin 1 milyon 200 bin hayvan varlığıyla küçükbaş hayvancılık için önemli bir üs olduğunu söyledi.

        Kışın gelmesiyle göçerlerin kışlak çadırlarda yaşamlarını sürdürdüğünü, kar yağışı ile yaşam koşullarının zorlaştığını ifade eden Sezgin, bölgedeki göçer aileleri ziyaret ettiklerini belirtti.

        Ağır kış koşullarında yeni doğacak kuzuların herhangi bir zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini bildiren Sezgin, şunları kaydetti:

        "Buradaki 4 göçer aile, yaklaşık 6 bin hayvan varlığını bu doğal ortama uyumlu şekilde organize ederek kışı geçiriyor. Onları ziyaret ederek, küçükbaş hayvanlarımızın kış aylarında zarar görmemesi için genel sağlık taraması, aşılama ve küpeleme hizmeti verdik. Bu yıl kar yağışının yoğun ve bereketli olmasından dolayı önümüzdeki süreçte ilkbahar ve yaz döneminde çayır ve mera alanlarımızın da bol ve bereketli olacağını düşünüyoruz. Bereketli kış döneminden sonra otlaklarımızın verimli olmasıyla hayvancılığımız daha da güçlenecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

