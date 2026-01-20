Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi" protokolü imzalandı

        Şırnak Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi"nin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:53
        Şırnak'ta "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi" protokolü imzalandı
        Şırnak Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi"nin protokolü imzalandı.

        Belediyede düzenlenen protokol imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile İl Sağlık Müdürü Murat Sili katıldı.


        Protokolle belediyenin sağlık müdürlüğüne tahsis ettiği minibüs, kent merkezi ile kırsalda yaşayan ve sağlık kuruluşlarına ulaşım sorunu yaşayan hastalara hizmet verecek.


        Törenin ardından belediye önünde açıklama yapan Yarka, daha sağlıklı bir yaşam için İl Sağlık Müdürlüğü ile kent merkezi ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

        Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne 15 kişilik araçla lojistik destek sağlayacaklarını ifade eden Yarka, "Vatandaşlarımız artık 'Aracım yok, gelemedim' demeyecek. Vatandaşlarımız 'Alo' dediği zaman hizmet ayaklarına gidecek. Şırnak Belediyesi olarak bu ve buna benzer hizmetleri vermeye devam edeceğiz." dedi.


        Yarka, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.


        İl Sağlık Müdürü Sili de projenin hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından Yarka ve Sili, tahsis edilen aracı inceledi.

