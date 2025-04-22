Silopi'de haşere ile mücadele çalışması başlatıldı

İlaçlama çalışmaları belirlenen program çerçevesinde tüm köy ve mezralarda sürdürülecek.

Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bahar aylarının gelmesi dolayısıyla artış gösteren haşerelere karşı ilçeye bağlı köy ve mezralarda ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde haşere ile mücadele için çalışma başlatıldı.

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